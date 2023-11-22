В погранслужбе рассказали, зачем финны едут в РФ Пограничник рассказал, что финны едут в Россию к родственникам и на СТО

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финны, въезжающие в Россию на машинах, обычно направляются к родственникам или на станции техобслуживания, рассказал в беседе с NEWS.ru сотрудник российской погранслужбы на одном из карельских КПП. Он уточнил, что в РФ многие услуги обходятся гражданам Финляндии дешевле, чем на родине.

У многих есть родственники в России. К тому же по пути они заезжают на станции техобслуживания. Техобслуживание, косметологические услуги, стоматология здесь (в РФ. — NEWS.ru) дешевле, чем у них, — сообщил пограничник.

Что касается россиян, то они в Финляндию также ездят к родственникам, а кто-то отправляется туда за закупками зернового кофе, объяснил собеседник NEWS.ru. Он также добавил, что по-прежнему сохраняется сухопутное грузовое сообщение: через границу идет много фур.

На днях стало известно, что в ночь с 21 на 22 ноября Финляндия может закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Это объяснили высоким потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Однако 21 ноября вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложения об ужесточении ограничений на границе с РФ. В его канцелярии объяснили, что это может лишить людей возможности обратиться за международной защитой.