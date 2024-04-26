Стало известно о прилетах в николаевском Очакове Лебедев заявил о нескольких ударах по акватории Очакова в Николаевской области

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Несколько ударов было зафиксировано в городе Очакове в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, атака пришлась на акваторию, ее последствия пока неизвестны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны, — сказал он.

Глава администрации города Дергачи близ Харькова Вячеслав Задоренко ранее сообщил о взрывах в городе. Он попросил жителей сохранять спокойствие и спуститься в укрытия.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что с февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения. По его словам, до начала СВО в городе проживало около 2 млн человек.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город на северо-востоке Украины больше не способен самостоятельно генерировать электричество. По его словам, такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

Кроме того, ранее координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по Харькову. Он заявил о повреждении общежития, где находились украинские военные. Минобороны России не комментировало данную информацию. Он также сообщил о попадании в здание, которое украинские военные использовали для ротации своих сил в поселке Боровая в Харьковской области.