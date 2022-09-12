В Подольске три подростка попали в больницу после драки с поножовщиной

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В подмосковном Подольске трое подростков попали в больницу с ножевыми ранениями после массовой драки с участием 12 человек, передает РЕН ТВ. Отмечается, что инцидент произошел возле магазина на улице Филиппова.

По данным телеканала, в конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой. Во время драки некоторые взялись за ножи. Двое 16-летних и один 17-летний подросток получили ранения и были доставлены в больницу.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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