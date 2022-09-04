В Подмосковье женщина открыла стрельбу возле роддома

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↵В подмосковной Балашихе на шоссе Энтузиастов женщина открыла стрельбу из пневматического ружья возле местного роддома, сообщает Telegram-канал SHOT. Мишенью для стрельбы послужил стаканчик из-под кофе. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал.

Боевая амазонка из подмосковной Балашихи устроила тренировку по стрельбе из пневмата на Шоссе Энтузиастов около местного роддома. Мишенью дамы на черной иномарке стал стаканчик кофе. Пострадавших нет, но место для стрельбы выбрано крайне неудачно, — говорится в сообщении.

Ранее в Зеленограде мужчина открыл стрельбу в кафе «Плов-центр». Один посетитель был убит, двое ранены. До инцидента злоумышленник не был знаком с жертвой. Отмечается, что ночью между посетителями кафе произошел конфликт, в результате которого один из них достал огнестрельное оружие и расстрелял другого. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В июле стало известно, что в одном из столичных офисов «Viva деньги» киллер застрелил 51-летнюю сотрудницу микрозаймовой конторы. Мужчина ворвался в помещение, выстрелил из пистолета с глушителем женщине в лицо и некоторое время рылся в шкафах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.