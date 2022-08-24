В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка Врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил 34 магнитных шарика, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Малыша доставили в Раменскую больницу с высокой температурой и выраженной слабостью.

Родители вызвали скорую помощь спустя четверо суток после инцидента. По их словам, ребенок мог проглотить два магнитных шарика, однако после обследования выяснилось, что их гораздо больше. Из-за несвоевременного обращения к медикам у ребенка развился инфекционно-токсический шок. В экстренном порядке хирурги провели операцию.

В ходе хирургического вмешательства было выявлено восемь перфоративных отверстий тонкого кишечника — соединившись между собой, шарики спровоцировали разрывы органа. 31 магнит был извлечен из тонкого кишечника, а три — из желудка, при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты, — говорится в сообщении.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.

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