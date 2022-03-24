В Подмосковье рассказали, как продвигается социальная газификация

Социальная газификация Подмосковья идёт по графику, сообщил министр энергетики области Александр Самарин «Радио 1». Подключить к газу сейчас можно 40 тысяч домовладений, отметил он. Программа же рассчитана на полтора года.

У нас в программу попали 2805 населённых пунктов, это более 115 тысяч домовладений и более 300 тысяч жителей получат эту услугу. Мы стартовали в прошлом году и план выполнили — по нему было 1113 населённых пунктов, мы их полностью закончили в прошлом году. И сейчас мы идём по графику. Сегодня это уже 1354 населённых пункта. Мы приблизились к 50% исполнения программы, — сказал Самарин.

Он добавил, что осталось провести газ в 1451 населённый пункт.

Всего же в России газифицированы более 72% населённых пунктов, сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2021 году. Он добавил, что кабмин продолжит снижать издержки при строительстве газопроводов, начиная от стадии проектирования до ввода в эксплуатацию.

Многие в России продолжают топить углём и дровами, что вредно и для людей, и для природы. В связи с этим автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил установить ограничения на использование классического печного отопления и простимулировать переход на альтернативные источники.