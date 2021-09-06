Очередная массовая драка мигрантов в Подмосковье попала на видео

На Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местного МВД и публикует видео инцидента.

Отмечается, что задержаны 15 человек, проводятся следственные действия. Другие подробности пока не сообщаются. Также на данный момент неизвестна национальная принадлежность участников драки.

Ранее в дежурную часть сообщили о «большом скоплении людей» и драке в посёлке Усово-Тупик у дома на Рублёвке. Как уточнил источник в правоохранительных органах, драка произошла 4 сентября, по данному факту проводится проверка.

До этого сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.

По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.