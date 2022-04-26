В Подмосковье неизвестные напали на чиновника ЦИК и ограбили его дом

В ночь на 26 апреля неизвестные проникли в дом чиновника Центризбиркома в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает «МК». По данным издания, речь идёт о заместителе начальника управления международного сотрудничества и информации ЦИК Сергее Агаджанове. Нападавшие напали на чиновника ЦИК и ограбили его. О его состоянии не сообщается.

Установлено, что они [нападавшие] проникли в дом, отжав пластиковое окно на первом этаже, — говорится в статье.

По информации издания, в дом проникли трое человек, их лица скрывали медицинские маски. Нападавшие угрожали Агаджанову и его жене ножом и предметом, похожим на пистолет. Они связали семейную пару и похитили имущество на сумму 236,5 тысяч рублей.

Сейчас ведётся поиск нападавших.

В марте мужчина, вооружённый гранатой, ворвался в отделение банка на юге Москвы с целью ограбления. Позже его задержали сотрудники правоохранительных органов.