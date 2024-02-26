В Херсоне прозвучали новые взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Мощные взрывы вновь прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне, об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко. Он призвал граждан держаться подальше от окон.

В Херсоне раздаются мощные взрывы. Держитесь подальше от окон! Помните о правиле двух стен! — написал Мрочко.

Несколько часов назад он уже предупреждал жителей Херсона о взрывах. До этого поздно ночью 26 февраля в городе также была зафиксирована серия взрывов. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, взрыв ранее прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщал глава совета обороны города Александр Вилкул. Детали он не привел.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов информировал об ударе по объекту инфраструктуры в районе населенного пункта Широкое Запорожской области. По его данным, ВСУ использовали его для ведения боевых действий.

Накануне в нескольких подконтрольных Киеву областях была объявлена воздушная тревога. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин заявил о работе ПВО и поражении инфраструктурного объекта. Также стало известно о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях. Подробности не уточнялись.