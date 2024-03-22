В Петропавловске-Камчатском во время штурма спасли заложницу

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Штурм дома в Петропавловске-Камчатском, в котором мужчина удерживал заложницу, успешно завершен, сообщила пресс-служба Единого ситуационно-мониторингового центра Камчатского края. Отмечается, что злоумышленник задержан, никто не пострадал.

Злоумышленник задержан, пострадавших нет, — заявила пресс-служба.

В свою очередь Telegram-канал SHOT проинформировал, что заложницу спустили по лестнице с третьего этажа после безуспешных попыток уговорить мужчину ее отпустить. Канал добавил, что он не слушал силовиков и продолжал угрожать женщине.

Переговорщики пытaлись уговорить 32-летнего мужчину отпустить зaложницу, а он угрожaл женщине ножом. Очевидцы расскaзaли, что около трех чaсов нaзaд в одном из подъездов нa Кроноцкой улице нaчaлись крики, нa которые приехaли сотрудники МВД. После недолгого диaлога мужчинa зaбaррикaдировaлся в квaртире на третьем этaже, — говорится в публикации SHOT.

Кроме того, кадры задержания злоумышленника опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Помимо этого, Telegram-канал Baza пишет, что взявший заложницу 32-летний мужчина 5 марта вернулся из зоны спецоперации после ранения. По данным канала, он был ранее судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой. Злоумышленник не выставлял никаких условий и не шел на переговоры. Поэтому силовики готовились к штурму квартиры.