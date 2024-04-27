В Петербурге улицу перекрыли из-за сильного пожара в «хрущевке» МЧС эвакуирует людей с помощью лестницы из загоревшегося дома в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на улице Шевченко в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Возгорание вызвало густой дым, который вырывается из окна квартиры на четвертом этаже.

В настоящее время на месте происшествия уже работают аварийные службы. Пожарные спасают людей, эвакуируя их по лестнице. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Ранее возгорание торгового комплекса произошло в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Площадь пожара составил 1 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

До этого крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

Также сообщалось, что празднование свадьбы недалеко от города Дарбханга в Индии закончилось пожаром и гибелью семьи из шести человек. Как сообщали СМИ, залп фейерверка поджег тент, в котором находились гости. Из-за возгорания взорвался газовый баллон, что только усугубило ситуацию. После этого пламя перебросилось на хранилище дизельного топлива, которое находилось рядом с одним из домов.