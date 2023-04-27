В Петербурге спустили на воду новую подлодку На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге спустили на воду подводную лодку «Можайск»

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636 во время торжественной церемонии спуска на воду на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге

На заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония спуска на воду большой дизель-электрической подводной лодки «Можайск» проекта 636, сообщают СМИ. Это уже пятая подводная лодка серии, предназначенная для Тихоокеанского флота. Корабль был заложен в августе 2021 года при участии президента России.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-Морским флотом Николай Евменов, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и представители предприятий-производителей.

Выступая на церемонии, главком ВМФ поздравил присутствующих с рождением новой боевой единицы и подчеркнул, что зарождение подлодки происходит в три этапа: закладка, спуск, подъем военно-морского флага. По традиции, после обряда освящения подлодки об нос корабля разбили бутылку шампанского.

Уточняется, что швартовые испытания «Можайска» начнутся на «Адмиралтейских верфях» немедленно после спуска и постановки к причальной стенке завода.

Ранее стало известно, что неатомную подводную лодку «Санкт-Петербург» ВМФ России решили списать из-за дорогостоящего ремонта.