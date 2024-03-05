78.ru: в Петербурге родители пожаловались на плесень в школьной столовой

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/Global Look Press

К 78.ru обратились родители учеников школы Петродворцового района Санкт-Петербурга и рассказали, что их детей кормят в учебном заведении заплесневелыми продуктами. В беседе с изданием взрослые сообщили, что учащиеся также жаловались на хамство и рукоприкладство сотрудников школьной столовой.

Отец второклассника Андрей Селезнев рассказал 78.ru, что родители уже приходили в школу с коллективной жалобой на неполноценное оказание услуги питания. Мужчина признался изданию, что его сын жаловался также на общение сотрудников столовой, которые, по его словам, грубят и могут вытолкнуть ребенка в конец очереди.

Вера Жаворонкова подтвердила 78.ru, что ее дочь присылала фотографии с плесенью. По словам женщины, которые приводит издание, девочка также рассказывала о грубости сотрудников столовой, довольно часто толкающих ребятишек.

Вопрос именно в некачественной еде, в плохих яблоках, им часто очень дают испортившееся, следы гнили. Ей грубили, ее подруге, она видела еду испорченную. Одноклассники еще одного моего ребенка присылали испорченный бутерброд, хлеб с плесенью, — уточнила женщина в беседе с 78.ru.

Издание проинформировало, что возмущенные родители организовали общее собрание и пришли к директору школы с просьбой уволить весь персонал столовой и ее заведующую.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Михаилова заявила, что меню в столовых учебных учреждений Подмосковья формируется с учетом требований санитарных правил, а также пожеланий родителей и учеников. По ее данным, в некоторых школах уже появились пельмени. Возможно, вскоре будут подавать горячие сэндвичи и бургеры.