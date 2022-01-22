В Петербурге прошла проверка бойкотирующих COVID-сертификаты точек общепита

В Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка заведений общепита на соблюдение коронавирусных ограничений, сообщает портал 78.ru. Всего было осмотрено 20 точек. В ходе рейдов выявлены многочисленные нарушения.

В проверке ресторанов участвовали сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС и Роспотребнадзора. Особое внимание уделялось участникам так называемого QR-сопротивления.

В список адресов вошли заведения скандально известного ресторатора Александра Коновалова и другие, примкнувшие к его движению, которые отказываются соблюдать требования по проверке QR-кодов о вакцинации, — говорится в публикации.

По результатам рейда в отношении 103 посетителей и 32 юридических лиц были составлены административные протоколы, а заведения, в которых были выявлены нарушения, временно закрыли. Также была изъята техника: телефоны, компьютеры, кассовые аппараты и записи видеосъемок.

Ранее Мещанский суд Москвы решил временно закрыть Центральный детский магазин на Лубянке из-за нарушения ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщает ТАСС. Причиной рассмотрения дела стало появление толпы фанатов «Майора Грома» на автограф-сессии актёров фильма.

Компанию «Лубянка девелопмент», которая владеет магазином, признали виновной по статье о нарушении в области санитарного благополучия населения в период эпидемии (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Учреждение не будет работать в течение семи суток.