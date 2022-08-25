В Петербурге открылась мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами»

Фото: Пресс-служба Россия - моя история

В Санкт-Петербурге открылась мультимедийная выставка «Жизнь с вирусами» на базе цифровой инфраструктуры «Россия — моя история». Экспозиция расскажет о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, способах борьбы с ними и их влиянии на культуру. Проект разработан Политехническим музеем при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» корпорации Ростех.

Экспозиция создана с целью доступно рассказать об истории изучения вирусов, причинах и последствиях эпидемий. её разделы посвящены темам человеческого иммунитета, вакцинации, а также пандемии Covid-19 — первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации.

Мы искренне верим, что выставка поможет развенчать бытующие мифы о вирусах, список которых значительно пополнился за последние два года. Благодаря тому, что экспозиция базируется на научных практических материалах, она становится хорошим инструментом просвещения в области здравоохранения, — отметил Глава Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Выставка проходит на базе цифровой инфраструктуры «Россия-Моя история» и охватит 22 региона присутствия одноимённой Ассоциации исторических парков.

В 2022 году выставка пройдёт в Казани, Волгограде, Махачкале, Перми, Ростове-на-Дону, Сургуте, Уфе, Якутске, Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Нижнем Новгороде, Ставрополе, Пятигорске, Тюмени, Южно-Сахалинске, Саратове и Твери.

23 августа стартовал первый этап открытого всероссийского интеллектуального турнира «Труд — Знания — Безопасность. Специалист в сфере охраны труда». В соревновании примут участие более 3,2 тысячи человек из 80 субъектов России — руководители служб охраны труда и специалисты по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда. Турнир состоит из трех этапов, финальный пройдет в рамках ВНОТ-2022 в Сочи и завершится торжественным награждением победителей и призеров.