В Петербурге надпись о мире притянула пулю Витрину книжного с надписью «Миру мир» прострелили в Санкт-Петербурге

Фото: Соцсети

Прошедшей ночью в Санкт-Петербурге прострелили стеклянную витрину книжного магазина «Все свободны» с надписью «Миру мир», сообщил художник Артем Лоскутов в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Представители магазина в соцсетях выразили сожаление, что не всем нравится лозунг, а также объявили сбор средств на ремонт — он уже закрыт.

Совладелица магазина Любовь Беляцкая заявила «Подъему», что искать видеозаписи и обращаться в полицию не будет.

Нет такого желания, честно сказать. У полиции достаточно много действительно важных дел, не хотим её отвлекать, — сказала она.

Магазин сейчас не хочет привлекать к инциденту «так много нездорового внимания», потому что в мире «происходят гораздо более ужасные вещи».

«Все свободны» работает с 2011 года. Специализация магазина, как сообщается на его сайте, — это академический и популярный нон-фикшн по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и другим гуманитарным наукам.

Ранее жительница Новосибирска устроила погром в отделе с алкоголем супермаркета «Пятерочка», свои действия она объяснила попыткой снять стресс из-за угона автомобиля. В общей сложности она разбила 25 бутылок, после чего покинула магазин.