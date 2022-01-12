В Петербурге уволили главу антикоррупционного отдела полиции

Руководителей двух управлений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отправили в отставку в результате взысканий, которые были наложены после жалобы одного из предпринимателей на их незаконные действия, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к центральному аппарату МВД. Отмечается, что об увольнении стало известно 30 декабря 2021 года.

Согласно информации источника, с должностей были сняты главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также управления собственной безопасности Евгений Ульянов и Алексей Васильев.

Сообщается, что решение об отставке последовало после того, как появились результаты служебной внеплановой проверки.

Проверку проводили после жалобы предпринимателя на сотрудников управления, которые осуществили ряд незаконных действий в проектном офисе одной из коммерческих компаний, — рассказал собеседник.

В ноябре управление СКР по Забайкальскому краю предъявило обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по региону. По ходатайству следствия он заключён под стражу. Второй фигурант дела — старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД.

Ранее сообщалось, что по делу о превышении полномочий был задержан бывший глава управления МВД Камчатского края Михаил Киселёв. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что позиция МВД состоит в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на занимаемые ими должности и имиджевые потери для самого ведомства.