https://static.news.ru/photo/de28ac32-5cc7-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге нет подтверждённых случаев заражения коронавирусом, но 811 человек находятся под наблюдением. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Медицинское наблюдение ведётся за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами Китайской Народной Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в инфекционную больницу им. Боткина с 24 января госпитализированы 154 человека с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по подозрению на коронавирус. На лечении остались 26 пациентов. При этом лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в городе не обнаружено.

Как писал NEWS.ru, жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга. Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.