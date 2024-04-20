«В первый год громко»: Сладков о помощи семье Еремина после гибели на СВО Сладков после гибели Еремина на СВО раскритиковал помощь семьям военкоров

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Александр Сладков

Военные корреспонденты на передовой рискуют так же, как любые военнослужащие, заявил журналист Александр Сладков, комментируя смерть коллеги из «Известий» Семена Еремина. Поэтому, по его словам, государство должно предоставлять статус ветеранов СВО репортерам, погибшим или получившим ранения в зоне боевых действий.

Что делал Семен Еремин на передовой и как будут определять обстоятельства гибели нашего репортера? «Несчастный случай»? «Травма, несовместимая с жизнью, полученная на работе»? Именно «травма», а не боевое ранение, так же, господа ответственные за нашу судьбу в государстве? <...> Как вы будете организовывать помощь семье Семы, его детям? В первый год громко, — написал Сладков в своем Telegram-канале.

Журналист допустил, что через некоторое время начнутся проблемы с помощью близким Еремина. По его мнению, государство остается в стороне от поддержки семьям погибших или раненных в зоне СВО военных корреспондентов.

Да примите вы уже решение хотя бы для погибших и раненых репортеров, что они задним числом могут оформляться ветеранами СВО. Пусть лечатся и протезируются легально, пусть за их детьми государство официально присматривает. Примите положение, уровняйте наших раненых и погибших с ветеранами СВО, — заключил Сладков.

Ранее стало известно, что Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Журналист попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж.