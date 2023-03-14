В Пентагоне рассказали, что будет с обломками дрона MQ-9 в Черном море В Пентагоне заявили, что Россия не поднимала обломки дрона MQ-9 в Черном море

Фото: Министерство обороны РФ

Россия не поднимала обломки дрона MQ-9 в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона Патрик Райдер. В то же время он подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял разведывательную миссию.

Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой, — заявил Райдер.

При представитель Пентагона не стал отвечать на вопрос о том, нес ли дрон оружие, лишь напомнил, что MQ-9 имеет возможность нести оружие. Также он не смог сообщить, будут ли сами Штаты пытаться поднять дрон со дна моря. По словам Райдера, за комментариями по этому поводу стоит обратиться в Военно-морской флот США.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло детали инцидента с дроном США над Черным морем. После обнаружения дрона в воздух подняли истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду. В МО РФ подчеркнули, что истребители не вступали в контакт с беспилотником и не применяли бортовое вооружение.

По версии европейского командования ВС США, утром 14 марта американский дрон Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга сообщил, что в дипломатическое ведомство вызван российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Прайса, дипломату выразят «резкое неудовлетворение» американской стороны ввиду «непрофессионального перехвата».