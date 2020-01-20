https://static.news.ru/photo/0e19138c-3bb7-11ea-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Крашенникова, Госсовет займётся рассмотрением вопросов внутренней и внешней политики России.

В Конституцию будет внесён механизм для предотвращения затягивания назначения парламентом нового правительства. А президент страны сможет отправить в отставку только премьер-министра. Правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры.

Что касается статьи 15 Основного закона (о том, что она имеет высшую силу), то этот пункт останется неизменным. Согласно поправке, истолкование международных договоров, противоречащее ей, не подлежит исполнению в России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, поправки к Конституции будут рассмотрены на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 21 января.