Названы серьезные успехи в ядерном перевооружении России Военэксперт Пылаев: Россия проводит ядерное перевооружение, в отличие от Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, в отличие от стран Запада, успешно проводит ядерное перевооружение, давая стране гарантии безопасности, сообщил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Александр Пылаев. По его словам, Москва выйдет на новый уровень, если нарастит объемы производства.

Ракеты нового поколения принимаются на вооружение. Это говорит о том, что научные и производственные способности позволяют нам создавать стратегическое оружие нового поколения как основную гарантию безопасности, — пояснил собеседник.

Пылаев констатировал, что, несмотря на успехи, работы еще много, поскольку создать уникальный и рабочий образец сложно, но это только половина задачи. По его словам, вторая часть — наладка производственных цепочек и достижение высоко уровня производительности, что позволит повысить количество выпускаемого оружия при снижении себестоимости.

Если мы это качественное преимущество переведем еще и в количественное, Россия выйдет на новый уровень, — подытожил эксперт.

Ранее Пылаев заявил, что Россия должна продолжать работать над оружием на гиперзвуке, чтобы вести боевые действия в новых условиях. Говоря об изменениях картины боя, он отметил, что на них повлияло более массовое использование беспилотников. По его словам, по сути, это новый вид рода войск.