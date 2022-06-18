В оргкомитете ПМЭФ рассказали, кто замешан в DDoS-атаках на системы форума Оргкомитет ПМЭФ обвинил хакеров с Украины и из США в DDos-атаках на инфраструктуру форума

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

DDoS-атаки на системы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) осуществлялись в том числе с адресов Украины и США, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков. По его словам, которые приводит РИА Новости, хакеры атаковали с мощностью 140 гигабит в секунду. Однако он подчеркнул, что системным администраторам удалось отстоять инфраструктуру.

Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно <...>. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеш и других стран. Но мы выдержали, — сказал Кобяков.

Он также отметил, что организаторы форума планируют усилить и усовершенствовать защиту всех систем.

Накануне президент России Владимир Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за мощных DDoS-атак. Он уточнил, что 60 минут техническим специалистам хватает, чтобы устранить неполадки с проходом на пленарное заседание форума по бейджам, а также ликвидировать последствия хакерских взломов и починить системы аккредитации.