Россия применила на Украине Су-57 В ОПК рассказали о применении на Украине истребителей Су-57

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В спецоперации на Украине задействованы новейшие российские истребители С-57. Они стали выполнять боевые задачи вскоре после начала операции, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение, — сообщил он.

В агентстве добавили, что официальной информацией на этот счёт не располагают.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов целей на земле, воде и в воздухе. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное вооружение, а также оснащён новейшим бортовым оборудованием. Первый такой самолёт поступил на вооружение ВКС РФ в 2020 году. К 2028 году число Су-57 должно достичь 76 машин. Впервые в реальных боевых действиях был испытан в Сирии.

Ранее Минобороны России показало работу беспилотников «Куб» в ходе спецоперации на Украине. Дроны нанесли удар по батарее 155-мм гаубиц М777 производства США, которые используют боевики ВСУ.