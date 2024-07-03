В ОП РФ объяснили выдвижение участников СВО на выборы в сентябре Член ОП Малькевич: участников СВО нужно привлекать в органы власти

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Участников специальной военной операции необходимо привлекать к работе в органах власти, сказал в беседе с NEWS.ru журналист член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. По его словам, эти люди обладают всеми необходимыми навыками, чтобы отстаивать интересы России.

Они не только доказали делом свой патриотизм и готовность сражаться за страну, но и в том числе имеют навыки стресс-менеджмента. Такие люди, безусловно, нужны нашей стране, — пояснил он.

Малькевич напомнил, что «Единая Россия» выдвинет 342 участника СВО на выборы разного уровня, которые состоятся в сентябре. Член ОП РФ не сомневается, что военные получат поддержку избирателей.

У нас в большинстве своем абсолютно нормальные люди, которые в тылу куют нашу победу. Я и сам прошел процедуру предварительного голосования, выиграл и буду выдвигаться на выборах. И я общаюсь с жителями Петербурга. Это потрясающие, очень патриотичные люди, которые поддерживают как наших бойцов на передовой, так и тех, кто им помогает, — подчеркнул собеседник.

Ранее ЦИК России сообщил, что регионы теперь смогут самостоятельно решать, как проводить процедуру электронного голосования. Кроме того, новые полномочия комиссий разрешают им определять параметры подсчета голосов избирателей или участников референдумов.