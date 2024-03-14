В ОП рассказали, когда станут известны итоги ДЭГ на выборах президента Артамонов: итоги ДЭГ могут быть представлены 17 марта около 22.00

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Итоги дистанционного электронного голосования могут представить 17 марта около 22:00 мск, заявил сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами. По его словам, подсчитывать электронные голоса начнут только после окончания голосования в самом западном регионе — Калининградской области, передает корреспондент NEWS.ru.

Итоги мы будем подводить только после окончания голосования в самом западном регионе — то есть в 21:15 по Москве, когда голосовать закончит Калининград. <...> Но мы надеемся, что подведение итогов будет максимально быстрым. В воскресение в районе 22:00 или чуть позже надеемся уже представить итоги голосования на выборах президента в 28 регионах с дистанционным электронным голосованием, — сказал он.

Артамонов отметил, что сейчас ведутся технические работы, система готовится к загрузке так называемых исходных данных — списков избирателей. Сегодня вечером их загрузят, в 23:00 мск система начинает работать в боевом режиме, это будет 08:00 по Камчатке, в это время там начнется голосование, заключил он.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев рассказал, что дистанционное электронное голосование впервые применят на выборах президента России в 2024 году, и доступно оно будет почти 5 млн жителей страны. По его словам, речь идет о 28 субъектах РФ. При этом в некоторых из них число зарегистрированных на ДЭГ избирателей превысило 10%, а в Чувашии и вовсе достигло четверти.