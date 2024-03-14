В ОП допустили, что в Москве явка на выборах президента превысит 60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице явка на выборах президента России может составить более 60%, заявил руководитель регионального штаба Москвы по наблюдению за голосованием, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев. По его словам, это может произойти, в том числе благодаря тому, что в 2024 году граждане могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Если говорить про явку, то на выборах мэра осенью минувшего года она была 42,5%, а в предыдущие выборы мэра — это был 2018 год — она составила порядка 31%. У нас на предыдущих выборах президента (В 2018 году. — NEWS.ru) явка была порядка 60%. Но тогда не было ДЭГа, в этом году впервые будет. Соответственно, можно предположить, что и явка будет еще выше, — отметил Ковалев.

Он отметил, что ДЭГ пользуется популярностью у москвичей. Он сообщил, что на выборах мэра в 2023 году 80% жителей столицы выбрали дистанционный формат голосования.

Ранее председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила, что за выборами президента России в 2024 году будут наблюдать более 150 тысяч человек. По ее словам, наблюдателей обучали в 89 регионах страны. Она уточнила, что в ряды наблюдателей попали неравнодушные граждане, которые каждую избирательную кампанию выходят на избирательные участки.