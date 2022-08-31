В окружении Горбачева назвали причины смерти политика «Интерфакс»: Горбачев скончался в силу преклонного возраста и болезней

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался не от коронавируса. Сказались преклонный возраст и накопившиеся болезни. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в окружении политика. По словам собеседника агентства, в период пандемии Горбачев находился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) под наблюдением врачей

Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности. <...> Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни, — сообщил источник.

В пресс-службе «Горбачев-Фонда» в свою очередь отметили, что политик по настоянию врачей постоянно находился в ЦКБ на протяжении года.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее глава протокола первого и последнего президента СССР Владимир Шевченко рассказал, что распад СССР стал трагедией для Михаила Горбачева.