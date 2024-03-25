Олеся Казакова

В Общественной палате сообщили о повышенном интересе наблюдателей к выборам ОП: в России есть огромный интерес к общественному наблюдению

25 марта 2024 в 17:56 Автор: Олеся Казакова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Урны с бюллетенями во время голосования на выборах президента России на избирательном участке