В России есть огромный интерес к общественному наблюдению, десятки и сотни российских федеральных и региональных организаций и тысячи граждан принимают участие в реализации контроля, заявил в интервью NEWS.ru замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, к выборам президента в 2024 году ОП обучила более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели. Кроме того, он отметил повышенный интерес зарубежных наблюдателей.
Мы обучили более 200 тысяч кандидатов в наблюдатели. Во-первых, обучение кандидатов в общественные наблюдатели проводится практически ежегодно, в том числе в рамках региональных избирательных кампаний. Поэтому у нас сложился хороший резерв наблюдателей, многие из них повторно прошли курсы. Сотни тысяч наблюдателей присутствовали на избирательных участках во всех субъектах Российской Федерации без исключения. Отмечу, что также было организовано видеонаблюдение на выборах главы государства, — заявил Гриб.
Он также рассказал о наблюдателях из разных стран. Так, в Россию прибыли 185 независимых наблюдателей из 58 государств.
По приглашению Общественной палаты РФ для осуществления независимого общественного наблюдения приехали 185 иностранных электоральных экспертов из 58 стран, — сказал Гриб.
Ранее координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ Снежанна Имашева заявила, что выборы президента России прошли в полном соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ. Она подчеркнула, что сотрудники посетили несколько участков и на каждом из них отметили, что голосование было тайным и свободным.