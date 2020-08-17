В Общественной палате предложили запретить работу кальянных до 2021 года

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Работу кальянных заведений следует ограничить до конца 2020 года в целях борьбы с распространением коронавируса, считает член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее предложение направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Хамраев отмечает, что повышенные риски распространения инфекций при курении кальянов отмечены экспертами, передаёт RT.

На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных, — говорится в обращении.

Кроме того, автор инициативы предлагает запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года — вступления в силу запрета на курение кальянов в предприятия общепита.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Владимир Путин утвердил новые нормы, которые распространяют антитабачное законодательство на электронные сигареты, кальяны и снюсы. За его нарушение будут применяться те же штрафные санкции, которые предполагаются для потребителей традиционных сигарет.