В ОАК модернизируют военные самолеты с учетом опыта СВО Генконструктор ОАК Коротков: идет модернизация военных самолетов с учетом СВО

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Сборка российских истребителей Су-30

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) беспрерывно работает над модернизацией военных самолетов с учетом опыта специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС генеральный конструктор — заместитель генерального директора ПАО «ОАК» Сергей Коротков. По его словам, Министерство обороны России готово решать новые задачи в этой области.

То, что мы делали до начала спецоперации, в этом мы не ошиблись. <...> Появляются дополнительные требования, но у нас жизнь постоянно состоит из дополнительных требований. Поэтому сегодня самолеты регулярно модернизируются, по итогам чего проводятся регулярные оценки, — отметил он.

Ранее в России началась работа по созданию нового военно-транспортного самолета, который пока носит индекс Ил-212. Ожидается, что он будет создан уже в 2026 году и придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. Главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров рассказал, что новая машина будет больше похожа на Ан-72, она станет универсальным легким военно-транспортным самолетом.

Кроме того, научно-производственное объединение «Кайсант» создало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, которая сможет защитить любую бронетехнику и автотранспорт в зоне спецоперации. Директор по развитию предприятия Алена Баландина объяснила, что этот прибор весом в 2 кг способен подавлять дроны противника в двух диапазонах: 800 и 900 мегагерц.