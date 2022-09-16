В НСПК заверили, что санкции США не повлияют на работу карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Включение главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева в санкционный список США не отразится на работе карт «Мир» и других сервисов на территории России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу НСПК. В компании заверили, что картами по-прежнему можно будет пользоваться без ограничений.

Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы «Мир» и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой «Мир», как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений, — говорится в сообщении.

Санкции в отношении Комлева ввели накануне. Минфин США внес его в SDN-лист, что предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. При этом сама НСПК и платежная система «Мир» в черный список не попали. Однако Вашингтон пригрозил санкциями за использование платежной системы «Мир» за пределами России. По мнению экспертов, это может привести к тому, что россиянам станет все труднее расплачиваться за рубежом, а расширить круг стран, принимающих карту «Мир», при этом окажется чрезвычайно сложно.