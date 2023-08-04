В Новосибирске презентовали воздушное беспилотное такси Hi-Fly S700

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Новосибирске презентовали первое беспилотное аэротакси российского производства — Hi-Fly S700, сообщает Telegram-канал Mash. Летательный аппарат управляется автопилотом по вписанному в планшет маршруту. Предполагается, что S700 предназначен для двух целей: перевозки грузов в труднодоступные места и в качестве такси для перевозки пассажиров.

Опытный образец S700, стоимость которого, по данным Mash, составляет 40 млн рублей, оборудован электрической силовой установкой с несущими винтами. Машина способна развивать скорость до 100 км/ч. Заряд аккумуляторного блока рассчитан примерно на 25 минут полета при дальности до 40 км. Отмечается, что беспилотник на 70% сделан из отечественных запчастей.

Утверждается, что аппарат способен подняться на высоту до 3,5 км, однако комфортной считается — до 300 метров.

Беспилотник вмещает в себя двух человек, в нем имеются два парашюта на случай ЧП. Заявленная грузоподъемность аппарата — 200 кг.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявляла, что беспилотные летательные аппараты, используемые сельхозпроизводителями, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров. По ее словам, это произойдет, если участника сельскохозяйственной отрасли удастся договориться с Минтрансом.