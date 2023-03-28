В Новой Москве рухнул дрон в цветах украинского флага: что в нем необычного Военные эксперты не исключают, что это «кустарный» аппарат, который, возможно, был запущен с территории России

Фото: AP/TASS

Фрагменты беспилотника с украинской символикой обнаружил 28 марта житель Новой Москвы. Размах крыльев летательного аппарата, по словам очевидца, составляет около двух метров. На месте падения работают оперативные службы. Подробности — в подборке NEWS.ru.

Что за аппарат нашли в Москве

В Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. По информации Telegram-канала SHOT, БПЛА обнаружил житель села Свитино поселения Вороновское. Дрон был окрашен в цвета украинского флага. Пострадавших нет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтвердил, что обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата найдены около железнодорожных путей в Новой Москве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

БПЛА что-то разрушил?

Как отмечает Baza со ссылкой на обнаружившего находку местного жителя, он заметил упавший дрон во время прогулки с собакой примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле. Предположительный размах крыльев упавшего беспилотника составляет два метра.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что на месте обнаружения обломков БПЛА никаких разрушений нет.

Откуда мог прилететь беспилотник

Telegram-канал Readovka обратил внимание на «кустарную конструкцию из пенопласта и деревянных реек», усомнившись, что такой БПЛА прилетел с территории Украины.

«Да, коммерческим БПЛА по силам пролететь 400 км от Сумской области до Свитино. Но сегодняшней „поделке“ очень далеко по характеристикам даже до беспилотников с AliEхpress», — говорится в публикации.

Авторы поста утверждают, что аппарат такого типа «не сможет поднять в воздух аккумулятор достаточной массы», как и сомнительно «наличие боевой части». Издание не исключает, что «всё это чья-то глупая шутка». Также в публикации говорится, что это может быть «проверка самой способности запуска БПЛА самолётного типа с территории России».

Похожего мнения придерживается директор Музея ПВО Юрий Кнутов. Он, в частности, заявил, что хоть по опубликованным фотографиям «сложно понять, что за модель», но, скорее всего, это БПЛА «не очень большой дальности, и до Москвы он долететь не мог».

«Это значит, что его собрали где-то здесь, неподалёку, и пытались отсюда же запустить. Вполне возможно, что наши средства радиоэлектронной борьбы вывели его из строя, и поэтому он упал. Чтобы понять, какие у него характеристики и что он из себя представляет, нужны его точные размеры и состав оборудования», — пояснил Кнутов.

Нёс ли найденный БПЛА взрывчатку

Также Кнутов усомнился в том, что у аппарата была боевая часть. В противном случае на снимках «мы бы увидели воронку, и осколки разлетелись бы иначе, чем на фото». При этом он не исключил, что если «средства РЭБ посадили его так, что он не воткнулся в землю, а плавно сел, то, возможно, боевая часть и была». Однако, «в таком случае она тоже самодельная, возможно, из пластита».

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Когда ещё украинские БПЛА прилетали в РФ

Ранее Минобороны России сообщило, что 26 марта в городе Киреевске Тульской области упал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. Как писал NEWS.ru, в результате взрыва летательного аппарата образовалась большая воронка размером 10 на 15 метров и глубиной — до 8 метров, частично разрушено было несколько домов, пострадали три человека. В Минобороны РФ заявляли, что речь шла о БПЛА Ту-141 «Стриж». Ведомство уточнило, что ВСУ попытались совершить атаку этим беспилотником «в ударном исполнении».

До этого БПЛА этой модели взорвался над Калужской областью 6 февраля. В конце декабря представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что ВС РФ сбили три «Стрижа», летевших с территории Украины. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях 5 декабря были атакованы модифицированными советскими БПЛА Ту-141.

Кроме этого, 28 февраля украинские беспилотники атаковали несколько российских городов. Большинство из них были сбиты средствами ПВО. Такие сообщения поступили из Туапсе, Белгородской области, Адыгеи и подмосковной Коломны. В Петербурге якобы из-за появления в воздухе некоего летательного аппарата были приостановлены полеты гражданской авиации. Правда, позднее в Минобороны РФ заявляли, что это связано с учениями.