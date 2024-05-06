В Новой Москве мужчина обиделся на знакомого и убил его зажигалкой Во Внуковском мужчина после ссоры сжег знакомого заживо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселении Внуковское Новой Москвы мужчина заживо сжег знакомого, с которым до этого поругался, передает пресс-служба столичной прокуратуры. Убийство произошло на 20-м этаже жилого дома, на лестничном марше. Злоумышленник поджег одежду знакомого зажигалкой. Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый задержан.

41-летний злоумышленник, находясь на лестничном марше 20-го этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду мужчины, в результате чего пострадавший, испытывая особые страдания, скончался на месте происшествия, — рассказали в прокуратуре.

В конце апреля житель Краснодарского края облил бензином любовницу и поджег ее. После поджога мужчина выволок 43-летнюю женщину на улицу и оставил в бессознательном состоянии. Позже пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Известно, что убийству предшествовал конфликт во время распития алкогольных напитков. Пара устроила застолье в «бытовке».