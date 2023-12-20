В нижегородской школе раскрыли подробности эвакуации из-за странного запаха Роспотребнадзор будет брать пробы воздуха в нижегородской школе № 52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всех учеников школы № 52 в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за странного запаха в раздевалке, рассказали NEWS.ru в образовательном учреждении. На место приехали газовщики и сотрудники Роспотребнадзора, которые будут брать пробы воздуха. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. В МЧС России по Нижегородской области сообщили NEWS.ru, что в школе есть проблемы с канализацией.

Приехали газовщики, сотрудники Роспотребнадзора. Газовщики сейчас будут смотреть, а Роспотребнадзор брать пробы воздуха. Сегодня у нас объявили дистанционное обучение у первой и второй смен. Детей в школе нет, — рассказали в школе № 52.

По данным Telegram-канала Ni Mash, учеников вывели еще перед первым уроком. По словам одного из школьников, было похоже на запах бензина. Из здания вывели 972 человека, их них — 930 детей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что восьмиклассник ударил ножом в грудь ровесника в Иркутской области, подросток экстренно госпитализирован с проникающим ранением. По данным канала, нападавшего задержали, известно, что он воспитывается в неполной семье. ЧП произошло перед первым уроком. Нападавший состоит на учете за уничтожение чужого имущества, но к ответственности не привлекался из-за возраста.