В Нижегородской области алабай на улице напал на чихуа-хуа

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В поселке Большое Пикино около города Бора в Нижегородской области алабай напал на чихуа-хуа, сообщил Telegram-канал NI Mash. Собачка сейчас находится под наблюдением ветеринаров.

Пенсионер вывел на прогулку Микки, разговорился с соседом. В этот момент из ниоткуда появился сбежавший с частного участка алабай и кинулся на мелкого. Хозяину удалось вырвать любимца из пасти, — уточнил канал.

В лечебнице ветеринары рассказали, что у собачки шок и критически низкое давление. Кроме того, диагностирован разрыв мышцы, задние лапы не двигаются, но позвоночник оказался не задет.

В конце февраля стало известно о 66-летней женщине из поселка Назия Ленинградской области, которую насмерть загрызла собственная собака породы алабай. Тело пенсионерки на улице нашел ее сын.

Недалеко от Бескудникова бульвара в Москве горожане ранее обнаружили в доме на колесах пятерых собак. Беспомощные животные пытались привлечь к себе внимание лаем и воем. Сколько времени они находились взаперти, неизвестно. Местные жители вызвали полицейских.

Осенью прошлого года в городе Находке Приморского края собака породы алабай вырвалась с частной территории без намордника и укусила за лицо семилетнюю девочку. Ребенку оказали помощь в больнице.