«В наш дом пришли нелюди»: Киркоров отреагировал на трагедию в «Крокусе» Киркоров назвал террористов из «Крокуса» нелюдями, которые пришли в его дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Для российских артистов «Крокус Сити Холл» является вторым домом, однако теперь в него пришли нелюди, написал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певец Филипп Киркоров, комментируя случившееся. Артист добавил, что ему сложно подобрать слова, и выразил соболезнования всем пострадавшим, а также близким людям погибших.

Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим, их семьям и близким, — написал Киркоров.

Певец призвал россиян сплотиться как никогда. Он также обратился к владельцам концертной площадки Аразу Агаларову и его сыну Эмину, добавив, что намерен оставаться рядом с ними.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева, комментируя трагедию в «Крокусе», заявила, что ее сковывает чувство беспомощности, когда она думает о том, что пережили люди во время теракта. Она призналась, что ей было страшно стоять около мемориала в Красногорске. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, пострадали 154.