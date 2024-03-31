В МВД заявили, что террористы из «Крокуса» могли управляться чипами Советник главы МВД Овчинский: управлять террористами из «Крокуса» могли чипами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Управление непосредственными исполнителями террористической атаки на красногорский «Крокус Сити Холл» могло осуществляться через чипы, которые были вживлены в мозг, заявил в эфире Первого канала советник главы МВД России Владимир Овчинский. Генерал-майор напомнил, что в крови обвиняемых в теракте были найдены психотропные вещества.

В комплексе [для управления действиями террористов] действовали психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое... программирование. И, возможно, это покажет экспертиза, что чипы были вставлены, — сказал он.

Овчинский также выразил уверенность, что за террористами стояли иностранные спецслужбы, которые давно используют новейшие технологии манипуляций и управления людьми. По его словам, сейчас воздействовать на человека можно при помощи нейробиологии, поэтому исключать вариант с чипами нельзя. В качестве подтверждения генерал-майор напомнил, что в США уже практикуют применение чипов в мозгу. Он вспомнил про эксперимент Илона Маска, который таким способом связал разум свиньи Гертруды с компьютером.

Ранее сообщалось, что у всех нападавших на «Крокус», среди которых числятся Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов, в крови были найдены следы психотропного вещества. Уточняется, что оно меняет восприятие реальности.