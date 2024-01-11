В МВД захотели признать продажу приспособлений для наркотиков пропагандой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажу приспособлений для употребления наркотических веществ следует признать пропагандой, заявил замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Дмитрий Бузан. Как пишет «Парламентская газета», сейчас разрабатываются меры, которые должны уточнить, что именно относится к пропаганде. Планируется, что в документах будет закреплен запрет на публичное распространение информации, способов потребления запрещенных веществ и их приобретения.

С учетом предлагаемого понятия реализация приспособлений для незаконного потребления наркотиков, а также иной продукции может быть квалифицирована как пропаганда таких средств и веществ, что повлечет административную ответственность, — отметил Бузан.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что в определенных кругах возникают дискуссии о легализации так называемых легких наркотиков. На фоне этих дискуссий в продаже появляются различные устройства и даже одежда, которую можно отнести к пропаганде употребления запрещенных веществ.

На верандах кафе курить нельзя. Все это знают. Но если на столиках стоят пепельницы, это как понимать? У курящего человека это сразу вызывает ассоциацию и желание покурить. Значит, это пропаганда курения сигарет. С бонгами то же самое, — отметил Хамзаев.

Депутат петербургского заксобрания Павел Крупник ранее обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить продажу так называемых бонгов и стеклянных трубок. Он подчеркнул, что наличие таких товаров на прилавках табачных магазинов нарушает «дух закона».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.