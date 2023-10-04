В МВД России сообщили о сбоях в базе ГИБДД

МВД России устраняет причины технических сбоев в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции в стране, сообщили в ведомстве. Как отмечается, в связи с этим увеличилось время регистрации автомототранспортных средств.

В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране, — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Госуслуги будут оказаны после возобновления работы сервиса, в том числе и в выходные дни.