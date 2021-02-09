В МВД рассказали, откуда россиянам звонят телефонные мошенники

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Всевозможные криминальные колл-центры, откуда мошенники звонят россиянам, зачастую работают в других государствах. Об этом заявил первый заместитель начальника бюро МВД Олег Козлов.

По его словам, речь идёт прежде всего о странах ближнего зарубежья.

Исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество колл-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны, — цитирует Козлова РИА Новости.

При этом, добавил он, из-за использования злоумышленниками сервисов VPN, позволяющих скрыть себя в Интернете и сохранить анонимность, а также прочих технических способов запрета определить местонахождение преступников бывает достаточно сложно.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году телефонные мошенники и всевозможные онлайн-аферисты обманули россиян почти на 150 млрд рублей. Самым «доходным» видом мошенничества стало навязывание фиктивных медицинских услуг.