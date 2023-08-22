В МВД рассказали о победе над наркоплощадкой «Гидра» в даркнете Генерал-майор полиции Смуров рассказал о ликвидации наркоплощадки «Гидра»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ликвидацию крупнейшей площадки по наркоторговле в даркнете, известной как «Гидра», у сотрудников правоохранительных органов ушло более пяти лет кропотливой работы, рассказал в беседе с Lenta.ru первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор Кирилл Смуров. По его словам, главной особенностью наркопреступности последних лет является ее цифровизация.

В своей противоправной деятельности участники наркобизнеса используют теневой интернет (даркнет). Долгое время виртуальная наркоторговля в основном базировалась на интернет-площадке «Гидра». Однако после ее ликвидации в начале 2022 года активизировались другие маркетплейсы, — рассказал Смуров.

Он добавил, что сегодня практически каждое второе преступление в сфере незаконного оборота наркотиков совершается с использованием интернета. По данным генерала, в прошлом году из 177,7 тысячи зарегистрированных наркопреступлений 82,7 тысячи, или 46,5%, были совершены с использованием IT-технологий.

Уход криминала в сферу IT требует от правоохранительных органов постоянного совершенствования тактики и подходов к борьбе с наркопреступностью, — подчеркнул Смуров.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.