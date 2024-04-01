В МВД раскрыли детали закона об ужесточении контроля над миграцией МВД: временное пребывание мигрантов в России может быть сокращено до 90 дней

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Многофункциональный миграционный центр

Срок временного пребывания иностранных граждан в РФ уменьшен до 90 дней, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, комментируя новый законопроект об ужесточении контроля над миграцией. Кроме того, определены параметры и условия биометрической идентификации и контроля над работодателями, нанимающими мигрантов.

Отмечается, что в документе прописаны положения для создания и ведения цифрового профиля мигрантов для контроля режима пребывания в России, в том числе для отдельных категорий иностранцев. Также установлены нормы ужесточения контроля в отношении работодателей или заказчиков их услуг. Кроме того, всем инстанциям от госорганов до физлиц будет запрещено оказывать какие-либо услуги тем, кто нарушил миграционное законодательство.

Как уточнила Ирина Волк, всем иностранным гражданам при въезде в Россию нужно будет пройти процедуру дачи отпечатков пальцев и фотографирования для регистрации биометрических данных. В дальнейшем цифровой профиль мигранта будет направлен в контролирующие органы. Также для контроля будет введен единый документ, удостоверяющий личность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких решений о создании в России нового миграционного ведомства. Он также добавил, что на официальном уровне такие предложения не озвучивались.