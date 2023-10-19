В МВД раскрыли детали аварии с участием сенатора от Татарстана В МВД подтвердили ДТП с участием сенатора от Татарстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова произошла в Нижнекамском районе рано утром 19 октября на автодороге Чистополь — Нижнекамск, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Республике Татарстан. Пострадавший находился в «Ленд Крузере» и был госпитализирован с различными травмами.

18 октября на 75 км автодороги Чистополь — Нижнекамск произошло столкновение автомобилей «Ленд Крузер» и «Фольксваген Поло». В результате ДТП водитель автомобиля «Ленд Крузер» — 66-летний житель Зеленодольска — с различными травмами был госпитализирован, — заявили в МВД.

Об аварии, в которой пострадал член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов, стало известно ранее в четверг. По сведениям Telegram-канала SHOT, у сенатора диагностированы закрытая черепно-мозговая травам, сотрясение мозга и множественные переломы. Отмечалось, что он выполнял обгон на участке дороги, где этот маневр запрещен, и его машина столкнулась с поворачивавшим автомобилем Volkswagen. Супруга Емельянова рассказала, что он находится в реанимации и врачи борются за его жизнь.