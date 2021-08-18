В МВД предложили упростить процедуру техосмотра

Читайте нас в Google Новости

МВД предлагает упростить процедуру проведения техосмотра в России. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, на котором обсуждались возможные изменения.

В ведомстве, в частности, предлагают отказаться от ряда обязательных проверок, включая проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждения тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также в МВД считают необязательной проверку наличия в автомобиле аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Кроме того, ведомство предлагает не измерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей», коробку передач, бортовые редукторы и задний мост.

В числе предложений не обращать внимание на трещины лобового стекла автомобиля с водительской стороны.

Как полагают в МВД, данные меры позволят сократить время техосмотра и сэкономят финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования.

По информации протокола, данная инициатива в настоящее время обсуждается с профессиональным сообществом, конкретный документ пока не подготовлен.

Ранее в Общественной палате заявили о возможном кризисе на рынке техосмотра.