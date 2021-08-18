В МВД предложили упростить процедуру техосмотра

МВД предлагает упростить процедуру проведения техосмотра в России. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития, на котором обсуждались возможные изменения.
В ведомстве, в частности,
Кроме того, ведомство предлагает не измерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, не проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей», коробку передач, бортовые редукторы и задний мост.
В числе предложений не обращать внимание на трещины лобового стекла автомобиля с водительской стороны.
Как полагают в МВД, данные меры позволят сократить время техосмотра и сэкономят финансовые расходы операторов, которые смогут отказаться от части диагностического оборудования.
По информации протокола, данная инициатива в настоящее время обсуждается с профессиональным сообществом, конкретный документ пока не подготовлен.
Ранее в Общественной палате заявили о возможном кризисе на рынке техосмотра.