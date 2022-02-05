В МВД предложили обновить критерии «нежелательности» для мигрантов

Обновить процедуру решения о нежелательности пребывания в РФ того или иного иностранного гражданина предложили в Министерстве внутренних дел. Пересмотреть предлагается целый ряд критериев. Об этом сообщили «Известия».

В МВД, в частности. предложили отменить ограничения по срокам, в течение которого центральный аппарат министерства может принять решение о выдворении мигранта из РФ. Также правоохранители должны принимать во внимание наличие у иностранца семьи на территории страны.

Срок временных мер, введённых президентом РФ Владимирмо Путиным, закончился с начала этого года. Упомянутые меры позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус, чтобы работать в стране легально без выезда из страны. С 2022 года нелегально работающие граждане иностранных государств подлежат выдворению из России с запретом на обратный въезд.

Ранее член Совета по правам человека в РФ Кирилл Кабанов заявил о том, что родители-мигранты должны отвечать за преступления своих детей вплоть до высылки из России. Он также отметил, что государству следует пересмотреть программу переселения соотечественников по получению гражданства и отменить его выдачу по праву рождения.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил , что мигранты, приезжающие в Россию, зачастую не имеют хорошего образования и сильно отличаются по менталитету от коренных жителей РФ. По его мнению, глубинная проблема мигрантов и их детей «не национальная, а цивилизационная».

Комментарии последовали в связи с инцидентом в Самара. Там в середине января трое старшеклассников, дети мигрантов, избили ученицу 2-го класса. Они затолкали 8-летнюю девочку в сугроб и били ногами. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего.