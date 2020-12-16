В МВД объявили о создании киберполиции

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В России появится киберполиция, решение о её учреждении уже принято министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

По его словам, такая необходимость возникла в связи с растущим влиянием на массовое сознание молодёжи «в плане изменения её поведения в деструктивную строну».

Эта часть работы требует очень серьёзного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьёзные изменения непосредственно в наших структурах, — цитирует Зубова ТАСС.

Замглавы ведомства уточнил, что создание киберполиции — вопрос не одного дня. Поэтому он «займёт много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников».

Он также отметил, что в условиях пандемии коронавируса общий уровень преступности в России остался прежним. Однако количество киберпреступлений существенно увеличилось. Причины этого разные: влияние цифровизации общества, вынужденная изоляция людей и больше возможностей черпать различные знания, в том числе криминального плана, в Интернете.

Ранее, как писал NEWS.ru, Колокольцев заявлял, что с применением новых технологий в сфере IT в России совершается каждое четвёртое зарегистрированное преступление.