МВД не собирает данные о преступлениях граждан в костюме Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/a8b3afe4-3a1f-11eb-b160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие новогодние праздники рост количества преступлений не предвидится. Об этом NEWS.ru сообщили в МВД России.

Информируем, что, исходя из анализа статистических данных за предыдущие годы, каких-либо всплесков преступности в декабре и новогоднее время, как правило, не наблюдается, — отметили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, ведомственной статистикой не предусмотрен сбор данных о преступлениях граждан в костюме Деда Мороза.

Ранее NEWS.ru писал, что количество преступлений может возрасти в связи с распространением вакцины от коронавируса, сообщили в Интерполе. Соответствующее предупреждение направили 194 странам — участницам организации.

По словам генсека организации Юргена Штока, преступники хотят проникнуть в каналы поставок медикаментов или нарушить их. Обычные граждане могут стать жертвами подставных сайтов и поддельных лекарств.