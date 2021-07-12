В МВД назвали главные причины запрета на въезд в Россию

Основными причинами, по которым МВД России чаще всего запрещает иностранцам въезжать в страну, являются многократные административные правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными причинами установления запрета на въезд в Российскую Федерацию по материалам МВД России и его территориальных органов являлось неоднократное совершение иностранными гражданами административных правонарушений на территории РФ, а также нарушение ими установленных сроков временного пребывания в Российской Федерации в период предыдущего пребывания в стране, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

При этом всего ведомство предусматривает 22 основания для временного запрета иностранных граждан на въезд в Российскую федерацию.

Ранее сообщалось, что пластиковые карты с электронным носителем информации и прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования начнёт выдавать трудовым мигрантам МВД РФ с 29 декабря текущего года.

Пластиковые карты с электронным носителем станут выдавать в случае наличия технической возможности. В ином случае документ будет оформлен без участия самого мигранта.